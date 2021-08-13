Asgari ücret toplantısından sonuç çıkmadı

Yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla; işçi, işveren ve devlet kanadının temsilcilerinin katılımı ile toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantı 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Asgari Ücret Tespi Komisyonu, tarafların talebi üzerine, masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara vermişti. Saat 17.00'de yeniden toplanan komisyonun toplantısından sonuç çıkmadı.

Komisyon 18 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın toplantı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

"2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelen işçi, işveren ve devlet tarafı, karşılıklı önerilerini bir kez daha masaya sunmuş ve asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

İşçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlere geçmiş dönemde verilen yüzde 11 oranındaki sosyal güvenlik prim desteği uygulamasının Ocak ayına kadar sürdürülmesine tam destek olacaklarını ifade ederek, asgari ücrette ancak yüzde 12 oranının üzerindeki bir artışı görüşebileceklerini beyan etmiştir.

İşveren tarafı adına söz alan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise, ülkenin zor şartlar içinde olduğu zaman doğru yönde hareket edilmesi gerekliliğini göstermesinden dolayı, HÜR-İŞ Federasyonu temsilcilerine teşekkür etti.

Arhun, işverenlere devlet tarafından verilen sosyal güvenlik prim desteği katkısının devam ettirilmesi halinde, yüzde 12 ve üzerindeki bir artışa işveren tarafı olarak sıcak bakabileceklerini belirtmiştir. Arhun, devlet kanadı temsilcileri tarafından masada görüşmede ortaya koydukları önerilerin üst makamlara iletilmesini de talep etmiştir.

Bugün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığı için taraflarca Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplanmasına karar verilmiştir."