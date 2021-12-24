“Asgari ücrete itiraz eden işveren de elini taşın altına koymaldır”

Memur-Sen, asgari ücrete itiraz eden işverenin de kar marjını düşürerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga asgari ücret konusunda yaptığı yazılı açıklamada, işveren sendikalarının asgari ücreti yargıya götürdüğüne işaret ederek, “Dövizdeki artışa bağlı, temel tüketim ve gıdadaki fiyat artışları şuursuzca sürüyor. İnsanımızın alım gücü sürüyor, geçim daha da zorlaşıyor. Bu şartlar altında, yeni asgari ücret uygulanmaya başlansa da, 2-3 ay içerisinde belli ki alım gücünü, büyük oranda yitirecektir.” öngörüsünde bulundu.
Denetimden sorumlu Ticaret Dairesi ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığının yeterli kadrolara sahip olmadığı için piyasa denetimi yapamadığını ileri süren Manga, “Keyfi fiyat artışları pervasızca sürüyor. Memur-Sen olarak önerimiz, görevden alınıp müşavir konumundakilerin tümünün göreve çağırılması ve denetim hizmetlerinde görevlendirilmeleridir.” dedi.
Manga şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik kurtuluşu, istihdam yaratacak, üretim ve ihracata dayalı yatırımlara bağlıdır. Kayıt dışılığı kayıt altına almak, hükümet edenlerin ana hedefi olmalıdır.”