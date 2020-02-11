Asgari ücrete itiraz edilecek

Türk-Sen, yeni belirlenen Asgari Ücrete yasal hakkını kullanarak yazılı olarak itiraz edeceğini ve kendi önerilerini komisyona bildireceğini açıklayarak, “hükümete, bu itirazı dikkate alarak, yaptığı bu büyük yanlıştan geri dönmek için bir şans daha verilecek” dedi.

Türk-Sen Başkan Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde bütün tüketim maddelerine yapılan aşırı zamların alım gücünü nerdeyse %30-40 oranında düşürdüğü bir dönemde hükümetin çalışanlarla alay edercesine gülünç bir zam yaparak Asgari Ücretle çalışanları açlığa mahkum ettiğini savundu.

Ayda 19 bin TL maaş alan Bakan ve Milletvekillerine 800 TL ayda maaş artışı verilirken ve bu artışlar 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olurken 3 Bin TL maaş alan Asgari Ücretliye ayda 200 TL artış verilmesi ve 1 Şubat tarihinden uygulamaya girecek olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bıçaklı, TÜRK-SEN uzmanlarının da bu konuda yapmış oldukları hesaplamalar sonucunda bürüt asgari ücretin 5.350 TL olması gerektiğini kaydetti.