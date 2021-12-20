“Asgari ücretten vergi alınmamalı, hayat pahalılığı daha sık güncellenmeli”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, insanların alım gücünü korumak için asgari ücretten vergi alınmaması, hayat pahalılığının daha sık güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığını, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğini dile getiren Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiğini, bu yöndeki ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını savundu. Baybars, HP olarak paydaşlarla ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.

“UN KONUSUNDA DA HÜKÜMET POPÜLİST YAKLAŞTI”

Piyasada yaşanan un krizi ile ilgili sorulan soru üzerine, pandeminin üretimin önemini ortaya koyduğunu belirten Baybars, tarım politikalarıyla üretebilmenin ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü söyledi.

Baybars, un konusunda alınan kararların hükümetin popülist yaklaşımlarıyla ilgili olduğunu savunarak, piyasadaki alım gücünün artırılması için bir takım enstrümanların hayata geçirilmesini, özellikle yerli üreticiyi destekleyen kararların alınmasını, ülkede istihdam yaratan sektörlerin desteklenmesini olumlu bulduğunu söyledi.

İşsizliğe yol açacak karar almayı doğru bulmadığına ifade eden Baybars, ortalığı bulandırmadan, sektörlerle konuşarak karar almanın önemine işaret ederek, “Kriz zamanlarında hızlı karar almak, piyasalar ve etkilenecek sektörlerle iyi analiz yapmak önemlidir” dedi.

“EKONOMİK KALKINMA PAKETİ UYGULANMAYA DEVAM EDİLMELİ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile kurmuş oldukları hükümet döneminde hazırladıkları ekonomik kalkınma paketinin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Baybars, “Dövizin yükselişi karşısında piyasalar zaten istikrarsız, bir de hükümetin basiretsizliğinden önümüzü göremememize yol açacak hareketler son derece hatalı” şekline konuştu.

Baybars, hükümetin hayat pahalılığını da önce dondurduğunu sonra da bu konuda geri adım attığını söyleyerek, ekonomik çökme noktasında olunan bu dönemde halkın psikolojisini de çökertme ve umutlarını yitirmeye sebep olunduğunu öne sürdü.

“İNSANLARIN TEK DERDİNİN ÇİKOLATA GOFRET YEMEK OLDUĞUNU SANIYORLAR”

Türk Lirasının değer kaybetmesiyle birlikte KKTC bütçesinin yüzde 40 eridiğini de söyleyen Baybars, hükümete kim gelecekse kısa, orta ve uzun vadede halkın alım gücünü artıracak adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Baybars, HP olarak bu konuda altı maddelik bir de program açıkladıklarını anlattı.

Baybars, gofretle çikolataya KDV sıfırlamakla değil, temel gıda ve zorunlu tüketim maddelerinde vergi, stopaj, KDV’yi düşürmek ve kuru sabitlemenin önemine işaret ederek, “İnsanların tek derdinin çikolata gofret yemek olduğunu sanıyorlar. Toplumla alay ediyorlar” dedi.

Dörtlü hükümet döneminde, 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında, hükümette oldukları dönemde yapmış oldukları uygulamaları da örnek gösterdi.

“DENETİM MEKANİZMASIYLA FİYAT ARTIŞLARI DENETLENMELİ”

Baybars, insanların alım gücünü korumak için asgari ücretten vergi alınmaması, hayat pahalılığının daha sık güncellenmesi gerektiğini de belirtti.

“Kamu maliyetini azaltmanın da güneyden kuzeye geçişleri kolaylaştırmakla sağlanabileceğini” söyleyen Baybars, orta vadede yatırımı artırmanın öneminden de bahsederek, belli alanlarda ülkeye yatırımcı çekerek, para akışını sağlamanın önemine dikkat çekti. Baybars, vergi adaleti sağlamak ve vergiyi tabana yaymanın önemine de değindi.

Kayıt dışı vergiyle mücadele etmek yerine vergi verenden daha çok vergi alınmakla uğraşıldığını, bunun da doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Baybars, ülkede kayıt dışı olan “kara delikleri” kapatmanın önemine vurgu yaptı.

Denetim yapmamanın irade eksikliğinden kaynaklandığını savunan Baybars, fiyatlarda artışın da denetim mekanizmasıyla denetlenmesi, fırsatçılığın önlenmesi konusunda fikir belirtti.

“PLANLI BÜYÜMEK SON DERECE ÖNEMLİ”

“İçişleri Bakanı olduğu dönemde hazırlanmasında büyük emeği olduğunu” belirttiği İmar Planı ile ilgili soruları da yanıtlayan Ayşegül Baybars, emirnamenin ortadan kalkıp imar planının hayata geçmesinin önemine dikkat çekti.

Ülkede plansızlık ve denetimsizliğin her zaman şikayet konusu olduğunu belirten Baybars, planlı büyümenin son derece önemli olduğunu söyledi.

İmar Planını hazırladıkları dönemde kendilerine saldıran bazı kişi ve kurumların bireysel çıkarları tatmin edilince Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun içeriği bilmemesine rağmen planı imzalama yoluna gittiğini de öne süren Baybars, bu şekilde değişiklikler yapılamamasından dolayı da planın mahkemeden döndüğünü söyledi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINI DÜNYAYLA BİRLİKTE KONUŞAN BİR HÜKÜMET GEREKİYOR”

Aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla da altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığına değinen Baybars, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğine işaret etti. Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiği yönünde ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını, HP olarak paydaşlarla, ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.