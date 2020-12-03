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Aşığı yağışlar ile evin damı çöktü

Aşığı yağışlar ile evin damı çöktü
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İskele Bölgesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar, kerpiç bir evin damının çökmesine neden oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14:50 sıralarında, İskele'de Ümmü Haram Sokak üzerinde bulunan Meryem Yılmaz'a ait kerpiç evin damı aşırı yağışlar nedeniyle çökme yaptı.  Çöken dam sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, eve ait 2 yatak odasının içerisinde bulunan eşyalar zarar gördü.

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