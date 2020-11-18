Aşıksoy: "Akıl dışı 3 gün kuralı derhal kaldırılmalı"

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy, 3 gün kuralının derhal kaldırılmasını istedi.

Türkiye’de salgının yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alındığını belirten Saffet Aşıksoy “Türkiye’de restorana gidip oturamazsın ama 3 gün için KKTC’ye gelirsen restorana gidebilirsin.” diyerek 3 gün kuralını eleştirdi.

Açıklama şöyle:

Basın Bildirisi

Akıl ve Bilim Dışı Olan 3 Gün Kuralı Derhal Kaldırılmalı

Türkiye’de salgının yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alındı. Umarız bu tedbirler salgının yayılma hızını yavaşlatır. Bu tedbirlere göre;

.Türkiye’de restorana gidip oturamazsın ama 3 gün için KKTC’ye gelirsen restorana gidebilirsin.

.Türkiye’de cafelere ve kahvehanelere gidemezsin ama 3 gün için KKTC’ye gelirsen istediğin yerde kahveni yudumlarsın.

.Türkiye’de gece sokağa çıkamazsın ama 3 gün için KKTC’ye gelirsen, gece gündüz Kuzey Kıbrıs Halkının arasında dolaşabilirsin.

Akıl ve bilim dışı olan 3 gün kuralı derhal kaldırılmalı, Türkiye ve Dünya’da 2. dalga birinciden de kötüyken, tüm gelişlere derhal 15 gün karantina uygulanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, virüsle aramızda duran tek şey karantina uygulamasıdır.

Saffet Aşıksoy

Başkan

Sosyal Adalet Hareketi