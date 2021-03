Aşılanmadan özel eğitim okullarının açılmasına protesto

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmen ve çalışanlar aşılanmadan özel eğitim okullarının açılmasını protesto için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

“3 haftadır söz verilmesine rağmen, 97 özel eğitim okulu çalışanı ve öğretmen aşılanmadı. Hükümet, 97 aşı için bile para bulamadı” eleştirisi yapan sendika yöneticileri, hükümet yetkililerine iletmek üzere tanesi 3 dolar olan aşının temin edilmesi için gereken 291 doları Milli Eğitim ve Kültür Bakanına getirdiklerini açıkladı.

TEL: “120 BİN DOZ AŞI İYİ DEĞERLENDİRİLMEYİP, EŞ, DOST, AKRABA VE PARTİLİYE DAĞITILDI”

Bakanlık önünde basın açıklamasını okuyan KTÖS Başkanı Emel Tel, okullarda yüz yüze eğitim yapmanın koşulunun sağlık ve güvenlik önlemleri alınması ve tüm eğitim çalışanlarını aşılanması olduğunu söyledi. Tel, hükümetin kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı uygulamalarının kazandırdığı zamanı değerlendiremediğini ve okulların açılmasına yönelik hiçbir önlem almadığını ileri sürdü.

Tel, adanın kuzeyine gelen 120 bin doz aşının iyi değerlendirilmeyip, “eş, dost, akraba ve partiliye” dağıtıldığını iddia etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e, Meclis’te yaptığı konuşmayla “öğretmenleri paraya endekslediğini” söyleyen Tel, “Bu durumda aşılanan UBP Kadın Kolları’nın devlete kaç para kazandırdığının cevabını da vermek zorundadır” dedi.



Hükümete “aşılama konusunda dahi el avuç açan zihniyet” eleştirisi yapan Tel, şöyle devam etti:“Adamızın kuzeyindeki nüfusu 600 bin olarak kabul edersek, 3 milyon 600 bin dolarlık aşı ihtiyacımız olduğu açıktır. Nüfusu daha yüksek kabul etsek bile, maksimum 30 milyon TL ile tüm toplumun aşı ihtiyacı karşılanabilir. Her ay karantina otellerine ödenen para, bu rakamın üzerindedir. Görüleceği üzere bu salgın bilinçli olarak devam ettirilmektedir”ELCİL: “BİZ PARASIZ BİR ŞEY İSTEMİYORUZ”KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, geçen gün Sağlık Bakanı tarafından Meclis’te yapılan konuşmanın, hükümetin her şeyi para olarak görmesinin göstergesi olduğunu savundu.Parasız bir talepte bulunmadıklarını kaydeden Elcil, özel eğitim öğretmen ve çalışanlarının aşılanması için getirdiklerini söylediği paraları göstererek, “Belki artık verilen sözleri tutarsınız” dedi.Hükümetin, vatandaşın bankalara ödediği faizlerle ve hayat pahalılığı artışını durdurarak her şeyi vatandaşın cebinden aldığını ileri süren Elcil, bu durumu, “toplumun ensesinden saltanat sürmek” olarak nitelendirdiklerini belirtti.