Aşılı kişilerin PCR'sız geçişi başladı

Aşılı kişilerin sınır kapılarından Covid-19 testi olmadan karşılıklı geçişleri bugün başladı.

Aşısı tamamlanmayan veya aşı yaptırmayan kişiler ise 72 saatlik hızlı test veya PCR testi ile geçiş yapabiliyor.

Kuzey’den Güney’e geçişte, kimlik kartı yanında aşı kartı veya AdaPass kabul ediliyor. Gerekli evrakların telefonda değil, kağıt olarak memurlara gösterilmesi gerekiyor.

Güney Kıbrıs’ta tüm kapalı alanlara girişlerde de, Adapass, aşı kartı veya test sonucu isteniyor.

Kıbrıs’taki 9 geçiş kapısında bugün sabahtan itibaren “turuncu seviye” uygulanmaya başlandı.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde aşıları tamamlanmış kişilerden koronavirüs testi istenmeyecek, aşı kartları gösterilerek geçiş yapılabilecek.

Geçişlerde, aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı Pirgo’da (Kato Pyrgos) ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecekler.