Aşkan Demiroğlu'nun ölüm nedeni otopside belirlendi

19 Mart'ta Düzova’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aşkan Demiroğlu'nun (E-54)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.