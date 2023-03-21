Aşkan Demiroğlu'nun ölüm nedeni otopside belirlendi

Aşkan Demiroğlu'nun ölüm nedeni otopside belirlendi
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19 Mart'ta  Düzova’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aşkan Demiroğlu'nun (E-54)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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