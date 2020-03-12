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Askeri personel ve tesisler konusunda kararlar alındı

Askeri personel ve tesisler konusunda kararlar alındı
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanları ile gerekli istişareleri gerçekleştirdiğini, personel ve askeri  tesisler bağlamında tedbirler alındığını açıkladı.

Özersay açıklamasında alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

“1) Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor;

2) Tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor;

3) Askeri nizamiye noktalarına ateş ölçmede kullanılan cihazlar kademeli olarak yerleştirilmeye başlandı;

4) Subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı;

5) Askeri kışlalar içerisinde yatakhane, yemekhane, kantin ve diğer alanlar dezenfekte edilmeye başlandı;

6) Askeri kışlalar içerisinde bulunan tüm personele kademeli olarak sıcaklık ölçümü ve gerekli görülmesi halinde test yapılacak”

Kudret Özersay, askeri yetkililerin  de hükümet ile istişare halinde koordineli olarak gerekli tedbirleri almaya başladığını vurgulayarak, “Elbet daha farklı tedbirler de gerekli olabilir, süreci yakından takip ediyor ve sakin ve temkinli olarak yönetiyoruz” dedi.

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