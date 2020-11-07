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Askı listelerine itiraz süresi uzatıldı

Askı listelerine itiraz süresi uzatıldı
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Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019–2020 üretim yılı için Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilenlerle ilgili beyanlara ait askı listelerine itiraz süresinin, ürün ekim dönemi olduğu için 5 iş günü daha uzatıldığını açıkladı.

Fon açıklamasında, dün dolan sürenin 13 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

            “İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan ‘duyuru’da belirtilmiştir. Ayrıca, Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’nın www.tarim.gov.ct.tr internet sayfasından   askı takibi kimlik bazında yapılabilmektedir. İtirazlar Kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’da alınacaktır.

                                              

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.”

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