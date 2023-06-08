ASKON Konya Şubesine mensup iş insanları, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

ASKON Konya Şubesine mensup iş insanları, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesine mensup iş insanları, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu bakanlık binasında ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı başkanlığındaki heyete, Bakan Amcaoğlu’nu ziyaretlerinde, Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Orhan Gavani ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, Anavatan’dan gelen konukların KKTC’ye ilgisinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, konuk iş insanları ile KKTC’deki yatırım ve işbirliği olanaklarını konuştuklarını aktardı.

ASKON heyeti, ziyaretleri sırasında Bakan Amcaoğlu’na anı plaketi sundu.

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