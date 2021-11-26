Atakan: "2021 yılı bütçesi gibi 2022 bütçesi de “açık” ile başlıyor"

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak 2021 yılı bütçesi gibi 2022 bütçesinin de açık ile başlayacağına dikkat çekti.

Atakan'ın paylaşımı şu şekilde:

Bir bütçe dönemini daha geride bıraktık. 2021 yılı bütçesi gibi 2022 bütçesi de “açık” ile başlıyor.

Bakanlar dahil söz alan her vekilin uzlaştığı tek nokta tartışılan bütçenin yeteriszliği.

Basit yatırımları dahi yapamayacak bir bütçe yapısına evrildik.

Yaşadığımız global ve bölgesel krizler yönetme beceriksizliği ile birleşince 2022 yılı da pek parlak görünmüyor.

Ülkenin ihtiyacı ciddi mali disiplin.

23 Ocak seçimleri sonrasında oluşacak halk iradesinden çıkacak hükümet modeli ne olursa olsun yapılması gereken popülizmden uzak mali disiplini sağlamak olmalı.

İhtiyacımız bunu sağlayacak bir siyasi iradenin oluşması.

İhtiyacımız mali disiplinden ödün vermeyecek bir Maliye yönetimi oluşması..

Kronikleşen sorunları sadece ve sadece kollektif hareketle, ortak akılla, disiplinle aşabiliriz.

Umutsuzluğu bir kenara bırakıp bu vizyona odaklanmalıyız.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 11:11