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Atakan açıkladı...Sivil trafik müfettişleri göreve başlıyor

Atakan açıkladı...Sivil trafik müfettişleri göreve başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, trafikte sivil müfettişlerin bugün göreve başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Trafik Dairesi'nin yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapacak sivil müfettişleri bugün itibariyle göreve başlıyor. Her türlü uygunsuzluk anında tespit ve rapor edilecek. Cezai işlem uygulanacak. Ayrıca vatandaşlarımızın bu alandaki her türlü şikayetleri için 7/24 hizmet verecek ücretsiz 1181 Alo Ulaşım hattı devrede".

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