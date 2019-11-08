Atakan'dan projeler ile ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Atakan, yarım kalan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden ara emri sorunları çözümlenen İskele-Çayırova ve Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projelerinin asfaltlama ve benzeri işlemlerinin programlandığını ve yılsonuna kadar belli bir ivmenin yakalanmasının planlandığını kaydetti.

Atakan, ülke genelinde sorunlu yol aydınlatmalarıyla ilgili tamir ve bakım keşfi doğrultusunda Maliye Bakanlığı’na bloke talebi yapıldığını ifade ederek “Talebimizin karşılanması durumunda Kıb-Tek ile iş birliği içinde ana arter aydınlatma sorunları da 1 ay içerisinde çözümlenebilecek” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, karayollarında devam eden ve yakın gelecekte başlaması hedeflenen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Atakan kısıtlı imkanlar olmasına rağmen 2019 sonuna kadar bir çok sorunlu noktada acil tamir ve bakım onarım başlatıldığını ve projelendirildiğini kaydederek, acil tamirler yanında oto korkuluk, yol çizimi, tabela ve aydınlatma eksikliklerine yönelik bazı adımlar atıldığını ifade etti.

Atakan bu çerçevedeki çalışmaları şöyle sıraladı:

“Ercan Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki yol genelinde bakım onarım çalışmaları başladı. Bu güzergahta yer alan çökme, deformasyonlar giderilmeye ve temel takviyeli asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

Karpaz bölgesi Kalecik-Çayırova bölgelerinde acil tamir ve bakım onarım çalışmaları başladı. Bu çalışmaların devamında Ziyamet, Ziyamet-Kaleburnu Yolu, Yeni Erenköy ve Yedikonuk bağlantı yollarında genel bakım onarım çalışması yapılacak.

İnönü-Vadili yolu bakım onarım ihalesi dün itibariyle tamamlandı ve çalışmalar yer teslimine müteakip başlayacak. Dağyolu, Şirinevler, Kozanköy, Ağırdağ, Alemdağ ve civarı genel tamir ve bakım onarım ihalesi yapıldı. Bu noktalardaki çalışmalar başlıyor.

Doğancı Çemberi-Yeşilyurt arası, Yeşilyurt-Lefke, Lefke-Genikonağı acil tamir ve bakım onarım ihalesi sonuçlandı. Bu noktalardaki yenileme ve onarım çalışmaları başlıyor.

Girne Batı Çevre Yolu I. Etap ihalesi açıldı. İhale sürecine müteakip çalışmalar başlayacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl küçük Bulvarı Fuar Kavşak sinyalizasyon ve kavşak düzenlemesi ihalesi hazırlanıyor. İhale süreci sonrası kavşağın dönüşümü çalışması başlayacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı genel tamir ve bakım onarım ihalesi hazırlanıyor. İhale sonrası bulvarın sorunlu noktalarına yönelik çalışmalar başlayacak.

Lavinium Sitesi giriş-çıkış ayrılma ve katılım şeritleri yapımı maliyet hesaplaması (keşif)/proje çalışması tamamlanıyor. Bunu takiben hemen ihale sürecine geçilecek.

Ercan Havalimanı girişindeki çemberden Gaziköy yönüne doğru olan güzergâhtaki genişletme ve yenileme projelendirmesi tamamlandı, ihale süreci başlıyor.”

Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki güzergahın yaya, bisiklet yollarını da içerecek bir şekilde yeniden planlanması düşüncesi çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi ve ODTÜ KK Kampusu ile ortaklaşa proje çalışması başlayacağını kaydeden Atakan, proje çalışmasının tamamlanmasına müteakip ilgili güzergahta çalışmaların başlayacağını belirtti.

Bakan Atakan, oto korkuluk, yol çizimi ve tabela eksikliklerine yönelik açılan genel ihalenin sonuçlandığını ifade ederek gelecek hafta itibarıyla çalışmalara başlanacağını bildirdi..