Atakan: “Henüz kesin rapor yok… Bulgular açıklanacak”

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek aynı felaketin bir kez daha tekrarlanmamasını temenni etti.

Atakan, geçen hafta yaşanan olayın bir doğal afet olduğunu vurgulayarak, bu kazanın önceki kazalarla kıyaslanmasını doğru bulmadığını, geçen hafta yaşananlarla ilgili henüz kesin bir rapor bulunmadığını söyledi.

“DETAYLANDIRILARAK AÇIKLANACAK”

Atakan, ellerine gelen bulguların bugüne kadar görülmemiş miktarda çok yağmur suyunun dağdan gelerek yolu etkilediğiyle ilgili bulgular olduğunu, bunların gelecek günlerde detaylandırılarak açıklanacağını belirtti.

“YAPIM SÜRECİNDE 24 KEZ YAĞIŞ OLDU, SU BİRİKİNTİSİ BİLE OLUŞMADI”

Girne-Lefkoşa ana yoluyla ilgili teknik bilgiler veren Atakan, bu yol yapıldığı süre içinde 24 kez yağış meydana geldiğinde ve çoğunda su birikintisi bile oluşmadığını söyledi.

Atakan, bakanlığın yolla ilgili açıklamasının, sosyal medyadaki ithamlara açıklık getirmek için yapıldığını dile getirerek, kurulacak komiteye destek sağlamaya ve yol üzerinde veya başka bir noktada sıkıntı olduğunun belirlenmesi halinde herkesle birlikte ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını yineledi.