Atakan: “Kabine Güzelyurt-Lefke çevre yolunun kalanı için kaynak yaratmada hemfikir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan 7.14km’lik bölümünün, KKTC’de açılacak bir ihale ile tamamlanması için çalışmaları sonuçlandırdıklarını, bunun için gerekli kaynağın yaratılması konusunda kabinenin hemfikir olduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Atakan, bugün Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerindeki Doğancı kavşağında yolun tamamlanması için yapılan çalışmalar ve süreçle ilgili Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı bilgilendirdi.

Güzelyurt girişi dönel kavşak ile Lefke girişi arasında kalan toplam 17.24 km’lik Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun yapımına 1 Aralık 2012’de başlanmıştı. Çalışmalar 2017 yılında durmuş ancak 2018 yılında çözülen ara emirleri sorunu ile Güzelyurt girişi dönel kavşak ile Doğancı köyü girişi dönel kavşak arası kalan 10.10 km’lik bölümü tamamlanmış ve trafiğe açılmıştı.

Kalan 7.14 km’lik bölümde yer alan ara emirleri ve diğer sorunların tümü geçtiğimiz yıl çözüme kavuşturulmuş olup güzergâh iş yapmaya uygun halde getirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 19:05