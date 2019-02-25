Atakan: "Karayollarımızın elden geçirilmesi için bilimsel verilerle hareket edilecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, karayollarındaki altyapı sorunlarının yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve yeniden yapılanma yolunda karayollarının elden geçirilmesi için bilimsel verilerle hareket edileceğini açıkladı.

Atakan, ülke genelinde Karayolları Dairesi sorumluluk sahası içindeki tüm yollarda yaşanan bozulmaları tespit ettiklerini belirterek, hava koşullarının imkan vermesiyle birlikte müdahalelere başlayacaklarını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yazılı açıklamasında, mevsimsel sorunlar yanında karayollarındaki altyapının yoğun yağışlardan dolayı hasar gördüğüne işaret etti.

Atakan, “Uzun yıllardır bu kadar sık ve yoğun süren yağışlı bir dönem geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Bu durum çiftçilerimiz, ülkenin yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve daha birçok açıdan bereketli bir durum olarak karşılansa da mevcut yol yapılarımızın bozulması anlamında kötü bir dönem oldu” dedi.

“Yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarının ortaya çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak, yeniden yapılanma yolunda karayollarımızın elden geçirilmesi için bilimsel verilerle hareket edilecektir” diyen Atakan, ülkede şu an hüküm süren hava şartlarının yolların bozulmasını hızlandırdığı gibi kapsamlı bakım, onarım ve tamir işlemlerini de yapmalarını imkansız kıldığını kaydetti.

“ISLAK VE NEMLİ ZEMİNLERE MÜDAHALE EDEMİYORUZ”

Atakan, ıslak ve nemli zeminlere müdahale edemediklerini, yağışların durduğu günlerde yaptıkları geçici yama işlemlerinin de ilk yağışlarla birlikte dağıldığını ifade ederek, ülke genelinde Karayolları Dairesi sorumluluk sahası içindeki tüm yollarda yaşanan bozulmaları tespit ettiklerini ve hava koşullarının imkan vermesiyle birlikte müdahalelere başlayacaklarını belirtti.

“KARAYOLLARI DAİRESİ İŞLEVSİZ YAPIYA SOKULDU”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, açıklamasında, Karayolları Dairesi’nin içinde bulunduğu şartları da kamuoyu ile şu ifadelerle paylaştı:

“Yılların getirdiği umursamazlık ve iş bilmezlik Karayolları Dairesi’ni ekip ve altyapı anlamında işlevsiz bir yapıya sokmuştur. Dairenin sahibi olduğu asfalt plantı ve altyapı malzeme şantiyesi elden çıkarılmış, kapatılmış ve daire günlük rutin bakım işlemleri için dahi malzeme bulamaz hale getirilmiştir. Ülke genelindeki tüm karayollarının bakım sorumluluğunu taşıyan daire bir kamyon asfalt bulmakta zorlanır hale sokulmuştur. Buna paralel olarak sağlıklı bir personel ve araç planlaması yapılmadığından ötürü yıllar içinde yaşanan emeklilikler sonucu bir çok bölümde personel kalmamış, mevcut araç parkı yenilenmediğinden ötürü dairenin imkan ve kabiliyetleri sekteye uğratılmıştır. Bu sıkıntılar içerisinde ülke genelinde kendisinden beklenilen etkinliğe ulaşmakta sıkıntı yaşayan dairemiz imkanlar dahilinde özveri ile sorunları gidermeye çalışmaktadır.

Bu çerçevede dairenin sıkıntılarını aşabilmek ve ülke karayollarında yaşanan sorunları çözebilmek adına bir dizi çalışma yapıldı.

Karayollarımızın mevcut fiziki durumu, drenaj sistemi ve sanat yapılarının artan yağış miktarlarına uygunluğu bilimsel olarak incelenip raporlanması için DAÜ, LAÜ ve ODTÜ-KKK ile iş birliğine gidildi.

Ülke genelinde aktif olarak çalışan asfalt şantiyeleri ve müteahhitleri ile bir araya gelinip kapsamlı bir çalışma yapıldı. Buna göre ana arterler başta olmak üzere ülke genelindeki karayolları, Karayolları Dairesi kontrol ve koordinesinde ülkemiz müteahhitlerine bölünerek oluşturulacak sorumluluk sahalarında yapım, bakım, onarım ihalesi hazırlanmıştır. İlgili şartname hazırlığı sonrası ihale usulü ile yıllık sorumluluk sahası anlaşmaları yapılıp tüm bölgelere müdahale edilmeye başlanacak.

Karayolları üzerindeki genel aydınlatma arızaları ve eksiklikleri çerçevesinde yine yol bakımı gibi elektrik müteahhitlerine ülke genelinde sorumluluk sahaları belirlenerek yıllık yapım, bakım, onarım ihalesi yapılacak. Bu noktada eksiklikler tespit edildi, şartname hazırlığı sonrası ihale sürecine geçilecek.

“BİN METREKARELİK YENİ TABELA İHALE EDİLECEK”

Özellikle büyük boy yönlendirme tabelalarında yaşanan sorunlara müdahale edememe sıkıntılarımız çerçevesinde ülke genelindeki trafik işaret ve yönlendirme tabelalarını yenileme çalışmalarımız çerçevesinde genel bir yapım ve tamir ihalesi hazırladık. Buna göre ilk etapta ülke genelinde 1000 m2’lik yeni tabelalar ihale edilerek yerleştirilmeye başlayacak. Ayrıca genel tabelalar ve tabelalarda uygulanacak görseller konusunda da bir çalışma yapılıp standartlaşmaya gidilecek.”

“TÜM YOLLAR DAYANIKLI TERMOPLASTİK BOYALARLA ÇİZİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, ülkedeki karayolları genelinde iklim şartlarına uygun ve dayanıklı termoplastik yol çizimi ihalesi için de şartname çalışmasının sürdüğünü belirterek, tamamlanmasını takiben ihale aşamasına geçileceğini ve ülkedeki sorumluluk sahasındaki tüm karayollarının dayanıklı termoplastik boyalar ile çizileceğini kaydetti.

“CİKLOS’TA SONA GELİNDİ”

Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm içinde bu önemli adımların hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ve mevsim şartlarının elverdiği oranda çalışmaların hayata geçirileceğini belirten Atakan, yaşanan doğal afet sonrası Girne-Lefkoşa ana yolu Ciklos mevkiinde oluşan sıkıntıların ise kalıcı bir şekilde çözümü için Su İşleri Dairesi, Girne Kaymakamlığı ve Karayolları Dairesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Atakan, üniversitelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ODTÜ KK ile Su İşleri Dairesi tarafından sürdürülen boyutlandırma projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, çalışmaların tamamlanması sonrasında yapım çalışmalarının ivedilikle başlatılacağını ve bu çalışmalar çerçevesinde bölgedeki drenaj kabiliyetinin son dönemde yaşanan olağanüstü yağış miktarlarının tekrarlanması ihtimaline hazırlıklı olmalarını sağlayacağı adımları atacaklarını kaydetti.

Yine son yaşanan doğal afetler sonrası Yeşilköy bölgesinde yaşanan sorunlar çerçevesinde yapılan çalışmaların da tamamlandığını ve ihale sonucu işi yüklenen müteahhitte yer tesliminin yapıldığını belirten Atakan, “1999 yılında bu yol yenilenirken hangi akla hizmet ettiği belli olmayan oradaki menfezin/köprünün iptal edilmesi işlemi sonucu yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması adına mevkie yeniden köprü yapımı yoluna gidiliyor. Çalışmaların 45 gün sürmesi planlanıyor. Karayollarımızın yeniden elden geçirilmesi için bilimsel raporlar doğrultusunda çalışılacaktır” dedi.