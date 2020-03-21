Atakan: "Limanlar açık"

Atakan limanlarla ilgili açıklama yaptı "Şu an itibariyle limanlarımızdan yapılan yolcu taşımacılığı devam edecek" dedi. İşte Atakan'ın açıklaması:

Şu an itibariyle limanlarımızdan yapılan yolcu taşımacılığı devam edecek. Ancak; Yayımlanan son yönetmelik çerçevesinde ikinci bir açıklamaya kadar;

1. KKTC’nden yapılacak seferlere Türkiye’ye girişte 14 gün zorunlu karantina şartı ile sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

2. Türkiye’den yapılacak seferlere KKTC’ne girişte 14 gün zorunlu karantina şartı ile sadece KKTC vatandaşları, Alınacaktır.