Atakan Makine Mühendisleri Odası Heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Makine Mühendisleri Odası’nın yeni Başkanı Ayer Yarkıner ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Atakan, kabulde yaptığı konuşmada, Makine Mühendisleri Odası’nın bugüne kadar bakanlığın yaptığı çalışmalarda destek sağladığını, bundan sonra da bu desteğin devam edeceğini duymaktan memnun olduğunu belirtti ve yönetim kuruluna görevinde başarılar diledi.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ise, trafik konusunda yaptıkları çalışmaları Bakan Atakan’a sundu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.