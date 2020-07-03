Atakan, Tel Sen'i kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün Tamay Soysan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabul etti.

Kabulde, Gönyeli belediyesi ile hafta içerisinde fiberoptik altyapı konusunda imzalanan protokole destek veren Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışanlarım karşılaştığı sorunları Bakan Atakan’a iletti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ise Tel-Sen’in görüş ve taleplerini not ederken, Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışma ortamının iyileştirilmesi için bakanlığın, sendika ile işbirliği içerisinde, elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydetti.