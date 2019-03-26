Atakan: "Uçak bileti fiyatları Güney'den pahalı değil"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçak biletlerinin şu anda Güney’den daha pahalı olmadığını söyledi.

Hava ulaşımının dövize endeksli olduğunu dile getiren Atakan, döviz krizinin olumsuz etkilerinin yaşandığını belirterek bilet satışında da kur etkisi olduğunu kaydetti.

Çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tolga Atakan, yılın 12 ayında ülkede okuyan öğrencilerin ve turistlerin sürekli havayolu kullandığını söyleyerek, bazı adımlar attıklarını belirtti.

Öğrencilerin yoğun uçtukları bölgeleri tespit ederek dönemlik charter uçuş düzenlediklerini söyleyen Atakan, ülkede öğrenim gören 3. ülkeden gelen öğrencilerin yoğun destinasyonu tespit ederek direkt ülkelerine uçabilecekleri charter uçuş planı yaptıklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye’nin çeşitli yerlerine yeni ek seferler düzenleyerek, dövizde artış olmaması halinde bilet fiyatlarının daha da düşeceği çalışmaların yapılacağını dile getirerek Türkiye’deki mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda, İstanbul Havaalanı’nın taşınma sürecinin tamamlanmasından sonra daha fazla slot artırma imkanı olacağını kaydetti.

ERCAN AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK, ARDINDAN İHALEYE ÇIKILACAK

Ercan Havaalanında güvenlik sorunu olmadığının tescillendiğini söyleyen Atakan, Ercan Havaalanı’nın Ağustos içerisinde tamamlanacağını, Eylül- Ekim ayında da kamu özel ortaklığında yeni bir ihaleye çıkılmasının planlandığını belirtti.

Mağusa Limanı’nın da daha üst seviyeye çıkarılması çalışılmasın da yapıldığına dikkat çeken Atakan, bu yaz döneminde Girne Limanı’nı daha çağdaş bir yapıya getireceklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın 2019 sonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Atakan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım tarihini zikrettiğini, bunun olmaması için şu an için sıkıntı görülmediğini anlattı.

Pistin de Eylül ayı başında tamamlanacağını kaydeden Atakan, yeni pistin ana terminalle birlikte mi daha önce mi hizmete konulması konusun birkaç ay içinde netleşeceğini söyledi.