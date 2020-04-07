Atakan: "Uçaklardan ilki, gece yarısından sonra Ercan'da olacak"

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları iki chareter seferle ülkeye dönüyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’ye yaptığı açıklamada charter uçuşların bu gece ve yarın gece yarısı ülkeye geleceğini ifade etti.

Bu gece yarısından sonra 00.45’te iniş olacağını ve bu ilk uçakta 168 yolcu geleceğini açıklayan Bakan Atakan, ikinci charter uçuşun da yarın yapılacağını ve uçağın yarın gece yarısından sonra 0.45’te Ercan Havalimanı’nda olacağını söyledi.

Bakan Atakan, Londra’dan gelecek kişiler için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları hazırlandığını belirterek, bu kişilerin orada kalacaklarını açıkladı.

İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu geleceğini ifade eden Bakan Atakan, gelecek olan kişilerin ağırlıklı olarak Londra’dan kalan öğrenciler ile Londra’da kalacak yeri olmayan veya tedavi amaçlı giden vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.

Bakan Atakan, KKTC’ye gelmek için çok fazla talep olduğunu ifade ederek “Gelme yönünde en az iki uçaklık talep var. Özellikle uçak ayarlama ve izinlendirme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Başka uçuş olur mu olmaz şu anda bilemem” şeklinde konuştu.

Ankara’dan bir charter seferin yapılması için de çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Atakan, Ankara’da kalan bazı öğrenciler veya tedavi için giden kişiler olduğunu ve onların da getirilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Bakan Atakan, “Ankara uçuşu olur ise o uçakla gelenler de KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’nın bir başka bloğuna alınacak” dedi.