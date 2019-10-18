Atakan, Vodafone Future Lab’i ziyaret etti

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye’nin İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul’da hayata geçirdiği akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in eşlik ettiği ziyarette, Bakan Atakan’a ulaşım ve enerji çözümlerinin yanında haberleşme ve meteorolojikonularındaki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

ATAKAN; ULAŞIM, ENERJİ, HABERLEŞME VE METEOROLOJİ ALANLARINDA SUNULAN ÇÖZÜMLERİ İNCELEDİ

Beraberindeki bir heyetle birlikte İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret eden KKTCBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye İcra KuruluBaşkan Yardımcısı Hasan Süel’den merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Özellikle ulaşım, enerji, haberleşme ve meteoroloji alanlarında sunulan çözümlerle yakından ilgilenen Bakan Atakan, merkez dolayısıyla VodafoneTürkiye ve İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Ziyarete, Atakan’ın yanı sıra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma BakanlığıMüsteşarı Kemal Bağzıbağlı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. ErcanKahya, KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve KKTC Telsim GenelMüdür Yardımcısı Fevzi Tanpınarda katıldı.

Yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı olarak hayata geçirilenİTÜ Vodafone Future Lab’de, Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesilteknolojiler kullanılarak, pek çok alanda işletmelerin ihtiyaçlarına uygunçözümler geliştiriliyor.