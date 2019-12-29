Atalay, Mogadişu'da yaşanan terör saldırısını kınadı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Atalay, olayı “derin” üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenler arasında iki Türk vatandaşının da olmasının üzüntülerini artırdığını belirtti.

Atalay konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Düzenlenen terör saldırısını şahsım ve camiam adına şiddetle kınar ve lanetlerim. Terör saldırısında hayatın kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, dost ve kardeş Somali halkına taziyelerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.