Atalay, saldırıya uğrayan Piskobu köyündeki camiiyi ziyaret etti

Din İşleri Başkanı Atalay, geçtiğimiz hafta duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan Limasol’a bağlı Piskobu köyünde bulunan camiyi ziyaret etti ve yazıların silinmesi ve temizlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Piskobu köyü camisini ziyaretinde Başkan Atalay’ı karşılayan yetkililer, camide yaptıkları çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi aktardı. Üzüntülerini dile getiren yetkililer, köy muhtarı ve sakinleri, böyle bir hadisenin bir daha tekrar etmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Piskobu (Yalova) Köyünde sakin bir Türk aileyi de ziyaret ederek onlarla kahve içip sohbet etti.

Din İşleri Başkanı Atalay, Piskobu köyündeki camiye 26 Mart 2021 tarihinde yapılan saldırıyı aynı gün yaptığı yazılı açıklamayla kınamış, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.