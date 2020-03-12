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Atalay: “Ülke genelinde camiler büyük oranda dezenfekte edildi”

Atalay: “Ülke genelinde camiler büyük oranda dezenfekte edildi”
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Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ülke genelinde camilerin, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer ilgili devlet birimlerin  de desteğiyle büyük oranda dezenfekte edildiğini duyurdu.

Atalay yazılı açıklamasında, “Camilerimizde dün başlattığımız dezenfekte işlemleri bugün de devam etti. Camilerimizde sürdürülen dezenfekte işlemi virüs tehdidi sürdüğü sürece periyodik olarak tekrarlanacak.Koronavirüs tehdidine yönelik önlemler kapsamında başlatılan mücadeleyi kesintisiz sürdürmek amacıyla din görevlilerine dezenfektasyon eğitimi de verildi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 17:08
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