Atalay:"Beyrut'ta can kaybının artmaması için dua ediyoruz"

Din İşleri Başkanlığı, Beyrut’ta meydana gelen patlamada can kaybının artmaması için dua ettiklerini belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın başkentindeki patlamada onlarca Lübnanlının hayatını kaybettiğini, binlercesinin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Atalay, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Lübnan halkına baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diledi.