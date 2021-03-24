Atama bekleyen öğretmenler ile ilgili talep iletildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenlik sınav tarihinin net olmayışının öğretmen mesleğini itibarsızlaştırmaya ve bir sonraki senenin de heba olmasına göz yummak olduğunu söyledi.

Öğretmenlik kadrolarına sınavla atama yapılmadan geçici istihdamlarla bir sonraki seçime hazırlık yapılmaya çalışıldığını ileri süren Gökçebel, pandemi döneminde online eğitimlere devam eden ve öğrencilere ulaşarak kayıpların telafisi yönünde çalışmalarını sürdüren öğretmenlere haksızlık yapıldığını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ve bazı öğretmen adayları bugün öğretmenlik sınavlarının ertelenmesi ve halen net tarih belirlenmemesinden dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyon Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından talepleri içeren dilekçe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na verildi ve bir süre görüşme yapıldı.

KHK’YA KAPI ALTINDAN DİLEKÇE

Ardından Kamu Hizmeti Komisyon binası önüne giden KTOEÖS temsilcileri, binanın kapılarının kilitli olmasından dolayı içeriye giremedi, dilekçelerini kapının altından attı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı binası içinde basına yaptığı açıklamada, ülkeyi kalkındıran ve dünya medeniyetlerine erişmesini sağlayan unsurun eğitim oluğunu söyleyerek, “Yalnızca öğretmenler bir ülkenin kaderini değiştirebilir” şeklinde konuştu.

Dünyada kalkınmış ülkelerin hepsinde, kalkınmanın eğitime ve öğretmenlere verilen değerle orantılı olduğunu dile getiren Gökçebel, ülkeyi yönetenlerin eğitimi ve öğretmenleri hedef yapıp aşağılayarak davranmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“SAĞLIK BAKANI ÜSTEL ÖĞRETMEN VE TOPLUMDAN ÖZÜR DİLEMELİ”

“Getirisi azdır diyerek öğretmenleri aşağıladığını” öne sürdüğü Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i öğretmenlerden özür dilemeye davet eden Gökçebel, Üstel’i tüm öğretmenler ve toplum adına gelecek gençler ve öğrenciler adına kınadıklarını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavları Haziran ayından beri üçüncü kez ertelenmesinden öğretmenlik mesleğine girmek isteyen gençleri psikolojik sıkıntıya soktuğunu ifade eden Gökçebel, sınavlar için halen net bir tarih açıklanmamasını eleştirdi.

Gökçebel, gelecek yıla yönelik eğitim planının bu yıldan yapılması, öğretmen, muavin, denetmen, atölye şefi, bölüm şefi gibi kadroların sağlıklı çalışabilmesi için atamaların bir an önce yapılması gerektiğini dile getirererk, gelecek yılın da heba olmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı’nın bu konularda sessiz kalmaması için öğretmen adaylarının dilekçesini sunacaklarını dile getiren Gökçebel, aynı dilekçeyi Kamu Hizmeti Komisyonu’na da vererek bir an önce öğretmenlik sınavlarının yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.

Daha sonra talep mektubu bir öğretmen tarafından okundu.

“Öğretmenlik Atanma Sınavını Bekleyen Öğretmenler” imzalı mektupta, atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet anlatıldı ve hükümete eleştirilerde bulunuldu.

Sınavın bahaneler arkasına sığınılmadan derhal yapılması için tüm yetkilileri göreve çağıran atama sınavı bekleyen öğretmenlerin mektubunda “Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olan biz öğretmen adayları görevlerini yapmayacaklarsa tüm yetkili ve sorumluları derhal istifaya davet ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.