Atan, 2023 yılının, 2022 yılından daha iyi geçmesini temenni etti

Atan, 2023 yılının, 2022 yılından daha iyi geçmesini temenni etti
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Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 2023 yılının, 2022 yılından daha iyi geçmesini temenni etti.

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Atan, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2022 zorlu ve mücadele dolu bir yıldı. Acısıyla, tatlısıyla, sevdiklerimizle, kaybettiklerimizle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Halkımızın hayat standartlarının daha iyi olduğu, KKTC özelinde dar gelirlinin yaşam koşullarının daha da iyileştirildiği bir yeni yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılın bizlere, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.”

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