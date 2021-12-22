Atan: “Elini koparan aday adayı oluyor...Kazanamazlarsa müdür-müsteşarlık peşindeler"

Haberin videosu için tıklayın

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan bugün Kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Atan, Maliye bakanı ile görüştüğünü, 13. maaşları ödemek için çaba içinde olduklarını kendisine dile getirdiğini nakletti.

Metin Atan, seçim yasası değişmedikçe değişecek olan tek şeyin “kelleler” olduğunu dile getirerek: “Elini koparan aday adayı oluyor. Kazanamazlarsa müdür-müsteşarlık peşindeler!” dedi.

Atan, şöyle dedi;

“Mevcut hükümet seçim hükümetidir. Adayları da görüyorum bir yandan… Başbakan övünüyor ama bu 90 kişi neden istiyor vekil olmayı. 90 kişi başvurdu UBP’de… 50 Bin TL vererek neden istiyorlar bu ekonomik krizde sizce? Söyleyeyim ben: Şimdi aday adayı olursam da kazanamazsam iktidara geldiğimde müdür müsteşar olacağım, diyorlar. Aday adaylığının da kriteri olması lazım gerekmez mi? Elini koparan ben aday adayıyım mi diyecek? Seçim sistemi değişmediği sürece kelleler değişecek ama zihniyet değişmez. Onun için halka çağrım: 50 vekil var. 10’unu ayırırım. Diğer kırkı gereksiz….”

Atan, bunun yanında, sağlık çalışanlarına altı aydan beri ek mesailerin ödenmediğini, gerekli adımların atılmaması durumunda, biz gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Atan, şöyle dedi;” Maliye Bakanlıyla görüşmede bulundum, Temmuz ayının maaşı Ocak’ta verileceğini söyledi, bunu kabul etmeyiz. Ya diğerleri ne olacak. Bu zor günlerde çalışanlarımızın haklarını da korumak zorundayız” diyen Atan ödenmezse Pazartesinden itibaren ek mesaiye gidilmeyecek “şeklinde konuştu.

Son halk zamlar altında eziliyor. Döviz borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Vatandaş sözde öneri değil, uygulanabilir ve sürdürülebilir somut ekonomik kalkınma planları görmek istiyor.

Atan, döviz kurlarındaki düşüşe de dikkat çekerek, akaryakıt ve market fiyatları, dövizdeki düşüş göz önüne alınarak geri çekilmeli eğer bunlar yapılmazsa örgütlü bulunana diğer sendikalarla görüşüp 28 Aralık Salı günü grev kararı alacağız dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 17:16