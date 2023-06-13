Atan, HAK-İŞ Sendikası Denetim ve Disiplin Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak HAK-İŞ Sendikası, Denetim ve Disiplin Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre toplantı, Gaziantep’te depremden etkilenen illerin, il, bölge ve şube başkanlarının katılımıyla “Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız, Geleceğimizi Birlikte İnşa Edeceğiz” temasıyla yapıldı.

-HAK-İŞ Sendikası’ndan deprem bölgesine 260 milyon TL’lik destek

KAMUSEN Başkanı Atan, toplantıda, HAK-İŞ Sendikası’nın deprem bölgelerine toplam 260 Milyon TL’nin üzerinde destek verdiğini vurguladı.

Atan, “Gaziantep’te 9 Haziran-11 Haziran tarihleri arasında yapılan toplantı, deprem bölgesi olan Gaziantep’imize moral olmuştur ve zarar gören 11 ilin başkanları ile birlikte her türlü maddi ve manevi destek verilmiştir. Bundan sonra da verilmeye devam edilecektir” dedi.