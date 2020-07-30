Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, “Bayram, sevgiyi paylaşmaktır” diyen Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma olduğunu, bayramların dostluğu, sevgiyi paylaşmak olduğunu söyledi.

Atan mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın içinden geçtiği zorlu sürecin, birçok alışkanlığın değişmesine ve özellikle bayramlarda alışık olunan ziyaretlerin bu süre zarfında sosyal mesafe kuralları ile hijyen kurallarına uyularak yapılması gerek. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Kurban Bayramını kutluyor, sağlık ve huzurlu bir bayram yaşanmasını diliyorum.”