Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “15 Temmuz ruhu, Anavatanımızın ve milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak” dedi.

Ataoğlu, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“15 Temmuz 2016 gecesi, ülke tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişimi, Türk milletinin gücü, iradesi ve vatan sevgisiyle bertaraf edilmiş, demokrasiye yapılan saldırı engellenmiştir.

Bu tarihi gecede, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların kahramanlık destanı, Türk milletinin dirayeti ve cesaretiyle birleştiğinde, hiçbir karanlık gücün üstesinden gelemeyeceği gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

15 Temmuz ruhu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra milletimizin de kalbinde ve hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır. Birlikte el ele, omuz omuza vererek, geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”