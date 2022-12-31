Ataoğlu: "2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacak"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, “Ülkemiz ve dünya geride bıraktığımız son yıllarda çok kritik süreçlerden geçti. Başta salgın olmak üzere küresel sorunlar toplumumuzu birçok açıdan etkiledi. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve çalışmalarla bir yılı geride bıraktık” dedi.

Pandemi sonrası doğru yapılan açılımlarla Koronavirüs öncesi turizm rakamlarının yeniden yakalandığını belirterek, “2023 yılında ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. Daha fazla turist ağırlayabilmek için alternatif yeni projelere yönelerek çalışmalarımızı hızlandırarak sonlandırmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “Her fırsatta söylediğim sözü yılın son gününde de tekrarlamak istiyorum; KKTC’yi 12 ay turist ağırlayacak bir yer haline getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Ataoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır. Hep birlikte el ele, omuz omuza ilerlediğimiz müddetçe, geleceği daima bugünden daha iyi yapabileceğimize dair inancımı tam. 2023 yılının, turizm, kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, siz değerli halkıma saygılarımı sunuyorum.”