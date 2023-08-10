Ataoğlu, AİTB heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cemal Yangın başkanlığındaki Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer’in de heyete eşlik ettiği kabulde, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliklerinin geliştirilmesi, özellikle turizm, eğitim ve tarım alanlarında işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan - Türkiye İş Adamları Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, Birliği KKTC’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ataoğlu, uzun bir süre Azerbaycan – KKTC arasındaki ilişkilerin istenilen seviyede olmadığını işaret ederek, özellikle turizm alanında başlattıkları girişimler ile yeniden iki ülke arasındaki ilişkilerin başladığını belirtti.

Özellikle Türksoy ve Türk Devletleri teşkilatı ile kardeş ülke devletleri ile bir araya gelebilmenin önemine vurgu yapan Ataoğlu, ilişkilerin daha da geliştirilmesinden, KKTC’ye soydaş ve kardeş ülkelerden gelecek olan yatırımlardan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyacaklarını belirtti.

-Yangın

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın da kabulde yaptığı konuşmasında, Birlik üyelerinin her birinin Azerbaycan’da iş adamları olduklarını, turizm, eğitim ve tarım başta olmak üzere, önemli sektörlerin önde gelen temsilcileri olduklarını kaydederek, KKTC’de olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yangın, Azerbaycan – KKTC ilişkilerinin özellikle ekonomik anlamda geliştirilebilmesi adına Birlik olarak öncülük etmeye de hazır olduklarının altını çizdi.