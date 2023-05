Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Anneler Günü”nü kutladı.

Ataoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili anneciğim, sen benim hayatımdaki en büyük hazinesin. Sen hayatımın en önemli ve vazgeçilmez parçasısın. Senin sayende bugünlere geldim ve senin sevginle hayatın her zorluğunu aşabildim. Hayatımın her alanında, senin güçlü bir etkin var ve ben sana ne kadar minnettar olduğumu ifade edemem. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım ve seni çok sevdiğimi ne kadar anlatsam az. Sonsuz sevgin için teşekkür ederim.

Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de annelerimizin özel günü. Annelerimiz, bizim hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Sevgi, fedakarlık ve özveriyle bizleri büyüten, hayata hazırlayan, yeri doldurulamaz bir varlıktır annelerimiz.

Yaşamlarımızda bize öğrettikleri, bizi koruyup kolladıkları, yol gösterdikleri, sevgiyle sarıldıkları için sonsuz saygıyı hak ediyorlar. Annelerimizin hayatımıza kattığı anlamı, onların varlığıyla anlayabiliyoruz.

Annelerimizle birlikte geçirdiğimiz her anın, her hatıranın kıymetini bilelim ve onları her zaman yanımızda hissettirelim.

Sevgi dolu yürekleriyle bizleri her zaman koruyup kollayan, bizi hayata hazırlayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Vefat eden annelerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini diliyorum.”