Ataoğlu: “Bafra – Gazimağusa arası gemi seferleri için çalışıyoruz”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” etkinliği, Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinliğin kültür ve sanatın halkla buluşmasını sağlamak yanında, pandemi dolayısıyla uzun süreden beridir gerçekleştirilemeyen etkinlikleri düzenleyerek, Kültür, sanat ve tiyatro gibi sanatsal etkinliğkleri halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa dendiği zaman ilk olarak Hendek Panayırı’nı yapma düşüncesinde olduklarını ancak bir takım olumsuzluklar nedeniyle yapılamadığını dile getirerek, Cümbez Buluşmasının da kentin tarihi dokusuyla bütünleşip çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Bafra’dan Gazimağusa’ya gemi seferi...

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, Turizm Bakanlığı olarak alternatif turizm modelleri geliştirerek, bölgelerin kalkınması ve tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Bafra Turizm bölgesinde de tüm turistlerin yararlanabileceği gemi taşımacılığı projesini hayata geçirme çalışmaları olduğunu ifade etti.