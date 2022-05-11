Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Satranç takımını kabul etti.

Sivas’ta gerçekleştirilen 2022 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’nde Yıldız Kızlarda Türkiye üçüncüsü olan GMTMK, yaşadıkları başarı öyküsünü Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na anlattı.

Yıldız Genel ve Yıldız Kız Satranç takımları olarak iki kategoride mücadele eden takımlarımızdan Yıldız Kızlar harika bir performans göstererek Türkiye’de üçüncüsü olarak KKTC’yi gururlandırdı.

Kabulde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, ülke gençliğinin bir çok ambargolara maruz kaldığını, gençlere fırsat verilmesi halinde her alanda başarılı olduklarını ifade etti.

Gençlerin derece almasının gurur verici olduğunu da dile getiren Ataoğlu, bu başarıların devamı için gençlerin çalışmaktan vazgeçmemesini istedi.

Alınan başarı sonucunda okul öğretmenlerine de teşekkür eden Ataoğlu, “başarı tek taraflı olmaz, başarı bir bütün halinde kazanılır” diyerek sözlerini noktaladı.