Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, basın özgürlüğünün korunması ve basın mensuplarının güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutlayarak, tüm basın emekçilerine sağlık, başarı ve güvenli bir çalışma ortamı diledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ’11 Temmuz Basın Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Basın, demokratik toplumların temel taşlarından biri olup, haber ve bilgi akışını sağlayarak toplumun gelişimine katkıda bulunan değerlerden birisidir.

Basın, bilgiye erişim hakkı, bireylerin düşüncelerini ifade etme ve bilgi alma özgürlüğünü destekler. Basın özgürlüğü, farklı fikirlerin serbestçe ifade edilmesi, haberlerin objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine dayanarak sunulması ve halkın çeşitli görüşleriyle tanışması için hayati bir platform sağlar.

Basın emekçileri, toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak adına büyük bir sorumluluk üstlenirler. Haberlerin tarafsız ve doğru bir şekilde sunulması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için elzemdir.

Bazen zor şartlar altında çalışmak zorunda kalan basın emekçileri, mesleki risklerle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, basın özgürlüğünün korunması ve basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Basın mensuplarının değerli katkılarını ve gazetecilik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Toplumu aydınlatan, bilgilendiren basın mensuplarının çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm basın emekçilerimize yaptıkları önemli katkılar için teşekkür ediyorum. Ayrıca basın özgürlüğünün korunması ve güçlendirilmesi konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum”.