Ataoğlu: "Bir çok hükümet modeli mevcut"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda saat 16.00’da Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Genel Sekreter ve Afet Özcafer ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Ataoğlu, Cumhurbaşkanı’nın bugün tüm siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatarak, tabii ki görüşme sırasında hükümetin oluşumuyla ilgili de sohbet ettiklerini belirtti.

Hükümetin olmayışından, Bakanlar Kurulu’nun toplanmamasından, bütçenin meclise gönderilememesinden de bahsettiklerini söyleyen Ataoğlu, birçok hükümet modelinin mevcut olduğunu ve en kısa sürede bu modellerden birinin gerçekleştirilerek, bütçenin meclise gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, sağlık sorunlarının ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde hızlı bir şekilde oluşturulacak hükümetin bunlara çare üretmesi, teamüller gereği tabi ki bu görevin en fazla milletvekiline sahip UBP’ye vekalet eden kişiye verilmesi ve hızlı bir şekilde yeni bir hükümet modelinin hayata geçmesi gerektiğini belirtti.