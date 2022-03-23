Ataoğlu bugün Diyarbakır'a gidecek

KKTC, Diyarbakır’da yarın başlayacak 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda temsil edilecek. Fuara, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.
T.C. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 27 Mart’a kadar sürecek.
ATAOĞLU, AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasını yapacağı 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılmak üzere, bugün Diyarbakır’a gidecek.
Ataoğlu, Diyarbakır’da bazı resmi temaslarda da bulunacak.