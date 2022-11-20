Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevi” dedi.

Ataoğlu’nun “Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Hem bugünleri, hem de yarınlarını güvence altına almak adına Çocuk Haklarını gözeterek çalışıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı önemseyip fikirlerine değer veriyoruz." diyen Ataoğlu, her çocuk sağlıklı çevre, kaliteli bir eğitim ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu kaydetti.

-Sevgi ve şefkat

Ataoğlu, çocuklara verilecek en büyük hizmetin onları sevgi ve şefkatle yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Çocuk umuttur, sevgidir. Evrensel hukukun ve adaletin sağlanması her şeyden önce çocuklarımızı ilgilendirmektedir. Dünya’nın en kıymetli varlıkları çocuklarımızı bu önemli gün vesilesiyle sevgiyle kucaklıyor, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.