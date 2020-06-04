Ataoğlu: Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etkenin insan olduğunu, mevcut çevre sorunlarının çözümü için hükümetin gerekli tedbirleri alması ve herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu yazılı açıklama yaparak, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde ülkenin güzelliklerini korumak adına bir çok projeyi hayata geçirdiklerini, çevreye ve insana gereken değeri verdiklerini gösterdiklerini dile getirerek “Çevremizin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterdiğimiz çabalarımız her daim sürecektir” dedi.

Ataoğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için çıktıkları yolda, başta çocuklar olmak üzere, toplumun tüm kesimindeki farkındalığı davranışa dönüştürmek amacıyla çevre konusunun müfredata girmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yaptıklarını, 2016-2017 öğretim yılında çevre dersi eğitimine başlandığını hatırlattı.

Ayrıca, atığın kaynağında ayrıştırılması ile ilgili olarak ilkokullarda “Geri Dönüşüm Projesi” gerçekleştirdiklerini de anımsatan Bakan Ataoğlu, atık su sorunu ile ilgili denetimlerini artırıp Çevre Koruma Dairesi tarafından düzenli olarak alınan numuneler ile sorunu kaynağında çözmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Bu konuda, yeni bir proje hazırlanmış ve denizlerin atık su deşarjları ile ilgili konularda dalgıçlar yardımı ile de izlenmesi ve denetlenmesi konusunda çalışmalar başlatıp, düzenli olarak her bölgede deniz suyu analizleri yapmıştık. Çevre bilincinin artırılması hedefi ile, ülkemizin bitki ve hayvan türlerinin tanıtılarak, korunması adına okullara bilgi verici broşürler hazırlayıp, sunumlar yapmıştık. Çevre ve hayvan bilinci adına farkındalık çalışmaları çerçevesinde, 6 adet kamu spotu hazırlanmış, ülkemiz televizyonlarından ve sosyal mecralarda yayınlanması sağlanmıştı.

Yine aynı hedefle 2018 Eylül ayından itibaren okullarda öğrencilere okul çantası, boyama kalemi ve boyama kitapçığı dağıtmış, farkındalığı artırmak amacı ile araç çöp toplama poşeti, atık pil kutusu, araç güneşliği hazırlanıp dağıtılmıştı. Bunlara ek olarak, halkımızın daha fazla çevre bilincine sahip olması için çeşitli etkinlikler, Çevre Çalıştayı, Çevre Bisiklet Şenliği ve yarışmalar düzenleyerek içinde bulunduğumuz çevremizi yakından tanımalarını sağlamıştık. Ülkemizdeki koruma altında bulunan bitkilerimizi tanımak adına bitkilerimizin özelliklerinin bulunduğu kitap basımı ve dağıtımı yapılmıştı. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumak adına başlıca Karpaz ve diğer bölgelerde çalışmalar hazırlayıp hayata geçirmiştik. Yine en önemli konulardan olan plastik atıkları önlemek adına bir çok çalışmaya imza atmıştık.

Çevre Yasası altında Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim Tüzüğü’nü yürürlüğe sokup plastik market poşetlerini ücretlendirme çalışması yapmıştık. Bu bilinci halkımızla paylaşıp halkımıza ‘çevremi koruyorum, çantamı taşıyorum’ sloganlı bez poşet dağıtımı yapmıştık. 159 tür tehlikeli veya tehlikesiz atığın geri dönüşümle kazanılmasını veya bertarafını sağlayacak Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ni hizmete sokarak, halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir girişime imza atmıştık”.

Tüm bu çalışmaları, doğal ve tarihi güzellikleri ile yeryüzünde başka bir yerde görülmeyen bir ortama sahip olan ülkelerinin, çevre kalitesini artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, temiz bir çevre oluşturmak için yaptıklarını ifade eden Ataoğlu, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek yaşanabilir çevre ve ülkeye sahip olmanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

“Bunun kıymetini ve değerini de bilerek doğal güzelliklerimize sahip çıkıp korumalıyız. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur” diyen Ataoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yaptıkları ve yapabileceklerini gözden geçirmek, yoğun ve kesintisiz bir mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Şu anki hükümetin çevreyi düşünmeye fırsatı olduğunu umduğunu kaydeden Ataoğlu, “Bu çevre sadece bizim değil, gelecek nesillerimizindir de. Toprağın, suyun ve çevremizdeki tüm güzelliklerin dosta ihtiyacı var. Bizler de lütfen bu güzelliklerin dostu olalım. Tüm halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.