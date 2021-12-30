Ataoğlu: "DP'nin tek gailesi halktır"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Milletvekili adayları ile birlikte “Girne için değer” sloganıyla turizmin başkenti Girne’ye ziyarette bulundu; Girneli’nin sorunlarını dinledi ve Meclis’e girmeleri halinde sunacakları çözüm önerilerini paylaştı.

Girne Antik Liman bölgesi, Girne Çarşamba Pazarı ve Alsancak’taki esnafla buluşan DP Genel Başkanı Ataoğlu ve DP milletvekili adayları, daha sonra DP Karaoğlanoğlu Örgüt Binası ve Alsancak Belediyesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Girne çarşı esnafı tarafından Ataoğlu’na, pandemi tedbirleri kapsamında alınan iş yerlerinin kapatılması kararı ile birlikte zor bir süreç geçirdikleri, turizmde Ataoğlu tarafından başlatılan kapalı devre turizm ve sonrasında başlatılan kış turizmi uygulamaları ile hareket kazanıldığı, Girne çarşısının turistle yeniden buluşarak, az da olsa nefes aldığı aktarılarak, böylesi dönemde esnafı düşünerek cesur adımlar atmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Girne çarşı esnafı ile bir araya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, “Brüt 7 bin TL, vatandaşımız için az bile. Bakanımız Koral Çağman’ın gayretlerini takdir ediyor ve bu rakamın yürürlüğe girmesi için gereken her adımı atmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum” sözleri alkış topladı.

“GİRNE ANTİK LİMANI’NI, HAK ETTİĞİ NOKTAYA DP TAŞIYACAK”



Girne Antik Liman’daki çalışmaları da yerinde inceleyen Ataoğlu, “Hem Girne’deki hem de Gazimağusa’daki projelerin durması için ellerinden geleni yapanlar bilsinler ki, Demokrat Parti’nin gailesi memlekettir. KKTC’nin uluslararası alandaki yüzü olan Girne Antik Limanı’nı, hak ettiği noktaya Demokrat Parti taşıyacaktır” dedi.DP Karaoğlanoğlu Örgüt Binası’nda da açıklamalarda bulunan DP lideri Ataoğlu, örgüt binasının, vatandaşla aralarındaki bir köprü vazifesi gördüğünü, bölgede ikamet eden tüm vatandaşların, tüm sorunlarını bu bina aracılığıyla DP’ye iletebileceklerini kaydetti.Partililerine seslenen Ataoğlu, “Seçimlere 25 gün kaldı. Bu 25 gün içerisinde yapacağımız çalışmaların meyvelerini, 24 Ocak’tan itibaren almaya başlayacağız. Partinize, mühre ve geleceğinize sahip çıkın. Bireysel çatışma ve çalışmalardan uzak durarak, Demokrat Partinin daha çok milletvekili çıkarmasını sağlamak, hepimizin elindedir” dedi.Alsancak ziyaretinde ise Belediye Başkanı Fırat Ataser ile görüşen Demokrat Parti Milletvekili adayları, ikinci etabı bir türlü başlatılamayan Lapta – Alsancak yoluna ilişkin çözüm önerilerini yönetimle paylaştı.Başkan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin güçlü bir şekilde Meclis’e girmesi durumunda, Lapta – Alsancak yolu da dâhil olmak üzere yarım kalan tüm projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in bu konudaki ısrarlı çabalarını taktir ettiğini, bu çabanın halk için verildiğini ve Demokrat Parti’nin de tek gailesinin halk olduğunu belirtti.