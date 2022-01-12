Ataoğlu: “Eğitimde kalite ve fırsat eşitliği sağlanacak”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki DP adayları ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elçil ve bazı sendika üyeleri tarafından karşılanan Ataoğlu ve beraberindeki heyet, eğitim konularını görüştü.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, ziyaretinde yaptığı konuşmasında, kaliteli eğitimin temelinde öğretmenlerin yer aldığını belirterek, “Öğretmenlerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak materyal ve ortamı hazırlamak, hükümetlerin görevidir” dedi.

Okullardaki alt yapı eksikliklerin giderilmesi ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurması için çalışacaklarını da dile getiren Ataoğlu, eğitimde her geçen gün daha yeni teknolojilerin kullanıldığını, bunların takip edilerek KKTC’deki okullarda da öğrencilerin kullanımına sunulması gerektiğini belirtti.

Meslek liselerini tercih eden öğrenciler için iş dünyasında ihtiyaç duyulan mesleklerin tespit edilerek bu bağlamda öğrencilerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Ataoğlu, bir çok öğrencinin mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çektiğini belirtti.

“ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN OTEM’İ HAYATA GEÇİRDİK”

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak OTEM’i hayata geçirdiklerini ifade eden Ataoğlu, OTEM’in ara eleman yetiştirmesi ve gençlerin kolaylıkla iş sahibi olabilmesi için böylesi bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

İnternet alt yapı eksikliği nedeni ile 25 okulda online eğitim verilemediğini söyleyen Ataoğlu, bunun kısa süre içerisinde çözülmesi ve pandemi nedeni ile yapılması planlanan online eğitimlere bu okulların da katılımının sağlanması gerektiğini vurguladı. Ataoğlu, DP’nin kaliteli eğitim hassasiyetinin yanında eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini de aynı oranda önemsediklerini, bunun da Dp’nin iktidarında sağlanacağını belirtti.

Gerek öğretmen eksikliği gerekse fiziki eksikliklerin tespit edilmesi kapsamında sivil toplum örgütleri ile istişara halinde olacaklarını da anlatan Ataoğlu, el birliği ile eğitimdeki eksiklikleri giderme arzusunda olduklarını söyledi.

Pandemi nedeni ile ara ara eğitimin aksadığını da ifade eden Ataoğlu, sağlık sistemindeki organizasyon eksikliği nedeni ile öğrencilerin mağdur edildiğini, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

ELÇİL: “DP’NİN OLUMSUZLUKLARI FRENLEME KABİLİYETİ, MEMNUNİYET VERİCİ”

KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil de konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikal yaşamla ilgili görüşlerini paylaştı.

Sendikaların çalışanların örgütü olduğunu ifade eden Elcil, hiç bir zaman çalışmayan personelin yanında olmadıklarını kaydetti.

Elcil, kamuda toplu iş sözleşmeli sendikacılığın önünün açılması gerektiğini söyleyerek, kamudaki verimliliğin bu yöntemle artırılabileceğini savundu.

Demokrat Parti ile yıllardır iyi bir uyum içinde çalıştıklarını da dile getiren Elcil, DP’nin koalisyonlarda olumsuzlukları frenleme kabiliyetinin olduğunu, bunun da kendilerini memnun ettiğini söyledi.