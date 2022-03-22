Ataoğlu: “Ekonomik kayıpların giderilmesi, turizm gelirlerinin arttırılmasıyla mümkün olacaktır”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) yetkilileri ile dün akşam gerçekleşen gala yemeğinde bir araya geldi.

Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, 2 yılı aşkın bir süredir mücadele edilen Covid-19 pandemi sürecinde, turizmin KKTC ekonomisi için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun net bir şekilde idrak edildiğinin altını çizdi.

Ataoğlu, TÜRSAB heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği konuşmasında, TÜRSAB ve KITSAB yetkililerinin, KKTC turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi adına imzaladıkları iş birliği protokolünden duyduğu heyecan ve memnuniyeti dile getirdi.

“KKTC turizm açısından çok önemlidir. Daha önceki dönemlerde başlattığımız çalışmalardan birisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret eden turistlerin, KKTC’ye de getirilmesi konusunun geliştirilmesi ve hayat bulması adına başlatılan çalışmalar, özellikle ülke ekonomimiz açısından çok önemlidir” diyen Ataoğlu, “pandeminin yarattığı ekonomik kayıpların giderilmesi, turizm gelirlerinin arttırılması ile mümkün olacaktır. Bu gerçek karşısında, turizm paydaşları olarak ortaya koyacağınız çalışmalar, gerek ekonomik gerek, sosyal gerekse de kültürel açıdan çok önemlidir” dedi.

Ataoğlu konuşmasının ardından, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun’a, turizm adına ortaya koydukları değerli çalışmalardan dolayı anı plaketi takdim etti.