Ataoğlu: "Ekonomiye ve esnafa katkı sağlanmalı"

DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu Mecliste yaptığı konuşmada , hükümetin alternatif modeller çerçevesinde kurularak halkın rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki süreçte yapılacak girişimlerin birlikle yapılmasının önemine dikkat çeken Ataoğlu, ekonomiye ve esnafa katkı sağlanması yönünde çalışma yapılması gerektiğini belirtti.