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Ataoğlu: "Ekonomiye ve esnafa katkı sağlanmalı"

Ataoğlu: "Ekonomiye ve esnafa katkı sağlanmalı"
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DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu Mecliste yaptığı konuşmada , hükümetin alternatif modeller çerçevesinde kurularak halkın rahatlatılması gerektiğini kaydetti.
Önümüzdeki süreçte yapılacak girişimlerin birlikle yapılmasının önemine dikkat çeken Ataoğlu, ekonomiye ve esnafa katkı sağlanması yönünde çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

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