Ataoğlu, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul sırasında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Bakanlığın engelli vatandaşlar için gelecekte uygulamaya konacak çeşitli çalışmalar içerisinde bulunduğunu, bunlardan birinin engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı trafik cezası uygulanması ile ilgili düzenleme olduğunu belirtti.



K.T Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, engelliler için gösterdiği çaba ve yaptıklarından dolayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na teşekkür etti.



