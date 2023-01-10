Ataoğlu: “Gazeteciler, çağdaş toplumun öncülüğü görevini üstleniyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gazetecilerin, halkın talep ve beklentilerini kayıt altına aldığını, yapıcı eleştirileriyle çağdaş bir toplumun öncülüğü görevini üstlendiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan gazetecilerin, gündeme taşıdıkları konularla ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ve halkla en önemli köprü olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin, halkın talep ve beklentilerini kayıt altına aldığını, yapıcı eleştirileriyle çağdaş bir toplumun öncülüğü görevini üstlendiğini ifade eden Ataoğlu, gazetecilerin, ürettikleri fikirlerle de yönetim mekanizmalarına etki eden önemli bir kuvvet olduğunu belirtti.

Ataoğlu, yoğun bir emek, gayret ve çaba göstererek, toplum menfaati için gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koşan gazetecilerin, büyük takdir ve teşekkürü hak ettiğini kaydetti.

Haber alma hızının arttığı bugünlerde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı ile basın ahlakı ve ilkelerine uyan, görevlerini ifa etmek için yoğun gayret ortaya koyarak, bu kutsal mesleği icra eden basın emekçilerini tebrik ederek, saygı sevgi ve şükranlarını sunan Ataoğlu, bu vesile ile ebediyete intikal etmiş basın mensuplarını da saygı ve rahmetle andı.